Российские изобретатели создали приборы для выявления коронавируса в воздухе

Завершились испытания приборов для выявления коронавируса в воздухе. Их проводили специалисты холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех».

Устройства способны выявить не только коронавирус, но и другие вирусы, бактерии и токсины. Один из них — «Детектор-Био» — может анализировать состав воздуха, выявляя частицы в виде аэрозоля. Второй — «Эфир-Био» — ищет антигены этих частиц. Об этом сообщается на сайте Ростеха.

«Оба прибора успешно прошли государственные испытания и показали высокую эффективность. Анализ пробы воздуха занимает в среднем от 10 до 30 минут — в зависимости от уровня концентрации патогенов и ряда других факторов», — пояснил генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.

Приборы работают автономно, участие человека не требуется. Они в постоянном режиме анализируют воздух в помещении и передают данные на компьютер. Устройства можно будет использовать там, где всегда много людей: на вокзалах, в аэропортах и на стадионах. Кроме того, разработчики пообещали, что приборы готовы к любым перепадам температур.

Производство «Детектора-Био» и «Эфира-Био» могут начать уже в 2021 году, заявил генеральный директор Красногорского завода им. С. А. Зверева Александр Новиков. Завод стал соисполнителем опытно-конструкторских работ и одной из испытательных баз проекта.