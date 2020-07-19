Еще 15 пациентов с COVID-19 за сутки скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались еще 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число умерших в столице выросло до 4314 пациентов.

Об этом сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом. По последним данным, в Москве за все время пандемии было выявлено 233 545 случаев заболевания. Излечились 170 539 человек. Больше всего инфицированных зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

В России заразились с начала распространения болезни 771 546 человек. Выздоровели 550 344 пациента, погибли — 12 342.

В мире из 14,2 миллионов инфицированных умерли 602 тысячи человек.