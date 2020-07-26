Доктор Мясников перечислил четыре основных показателя здоровья

Давление, уровень холестерина, сахара и объем талии являются показателями здоровья человека. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам Мясникова, артериальное давление — первый важнейший показатель здоровья. Кроме того, необходимо смотреть на уровень холестерина в крови, показатель сахара и объем талии.

«Важнейшие факторы, на которые каждый человек должен обращать внимание», — пояснил врач в эфире телеканала «Россия 1».

Он назвал эти четыре показателя смертельным квартетом, по которому можно выявить, есть ли у пациента предрасположенность к заболеваниям сердца или онкологии.

Мясников подчеркнул, что важнее всегда смотреть не на цифры на весах, а на объем талии. У мужчин значение не должно превышать 102 сантиметра, а у женщин — 88 сантиметров. Если объем не вписывается в эти рамки, то организм находится под угрозой. Для решения проблемы медик советует пересмотреть свой рацион. Овощи и фрукты должны составлять как минимум 500 грамм от дневной нормы еды.

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