Полина Гагарина поделилась своим способом похудеть на 30 кг

Популярная певица Полина Гагарина призналась, что когда-то весила 80 килограммов и очень комплексовала из-за своей внешности. Похудеть на 30 килограммов ей помогли пять продуктов.

Для начала необходимо перейти на чистую воду без газов, рассказала исполнительница в интервью YouTube-каналу «А поговорить?». Гагарина пьет воду перед каждым приемом пищи, что помогает снизить чувство голода. Кроме того, певица предпочитает есть овощной салат, бурый рис и морепродукты. Эти продукты помогают организму получить необходимые углеводы, белки и витамины. Пятым продуктом Гагарина назвала яблоки. На этих фруктах она устраивает себе разгрузочные дни.

Певица сильно поправилась в 20 лет после родов. Она села на диету и уже 13 лет поддерживает себя в форме.

«Когда родила Андрюшу, подошла к зеркалу и сказала: „Я так выглядеть не хочу“», — отметила она.

Исполнительница перешла на каши по утрам и исключила все сладкое и калорийное. Еще Гагарина не ест полуфабрикаты, колбасы и картошку. Овощи она готовит себе на пару, дополняя их зеленью и цельнозерновыми злаками. По словам Гагариной, в рационе должно быть много клетчатки.

Правильное питание певица дополняет физической нагрузкой. Гагарина ходит в тренажерный зал, занимается йогой и бегает.