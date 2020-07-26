«В трансвеститы потянет»: Мясников выступил против дистанционного обучения

Российские школьники перешли на удаленное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Но врач и телеведущий Александр Мясников считает, что дистанционные уроки не могут заменить традиционное обучение.

По словам Мясникова, сейчас уровень образования «упал ниже критической отметки», что усугубляет ситуацию. Медик считает, что учеба в стенах школы помогает развивать детям навыки общения.

«При посещении школы ребенок получает не только образование, но, что по жизни оказывается более важным — навыки „межвидового“ общения. И подерутся во дворе и девочку за косичку дернет, а потом и записочку напишет. Дома, глядя в компьютер, и правда в трансвеститы потянет», — написал ведущий в Telegram.

Он добавил, что работающим родителям придется бросить работу, чтобы сидеть дома со своими детьми. Кроме того, Мясников отметил, что среди заболевших COVID-19 практически нет детей.

«От бессимптомных носителей вирус гораздо менее опасен, поэтому детей иногда называют „живыми вакцинами“. ВОЗ вообще засомневался про возможность передачи коронавируса от бессимптомных носителей», — пояснил врач.

Мясников напомнил, что обычно родителям школьников не больше сорока лет. Люди такого возраста не переносят коронавирус в тяжелой форме. Бабушки и дедушки могут заразиться от взрослых членов семьи, поэтому дети мало что могут изменить.