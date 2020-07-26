Названы продукты, которые помогают сохранить молодость кожи

«Ежедневно употребляя большое количество фруктов и овощей, вы получаете множество полезных растительных микроэлементов, которые снимают избыточное воспаление, уменьшают повреждения и защищают клетки по мере их старения, — заявил Ожла.

Чтобы сохранить кожу молодой, он рекомендовал отказаться от говядины и баранины из-за большого количества железа, которое содержится в этих продуктах.

Низкобелковая диета уменьшает избыток гормона роста, который может ускорить процесс старения, поэтому ученый рекомендует питаться в основном растительной пищей, с высоким содержанием клетчатки, а жиры получать из орехов и семян.

Ранее диетолог Тамила Арсеньева рассказала, какие продукты повышают настроение. Выработку серотонина, дофамина и эндорфина — гормонов радости — стимулируют бразильский орех, темный шоколад, устрицы, бананы и чечевица.