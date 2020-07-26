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    26 июля 2020, 08:32

    Названы продукты, которые помогают сохранить молодость кожи

    Андрей Иванов

    Фрукты и овощи снимают клеточное воспаление и помогают сохранить молодость кожи. Чтобы замедлить процесс старения, стоит отказаться от красного мяса, в котором много железа. Об этом пишет The Sun со ссылкой на ученого из Ашеровского института Эдинбургского университета, доктора Рупи Ожла.
    Названы продукты, которые помогают сохранить молодость кожи

    «Ежедневно употребляя большое количество фруктов и овощей, вы получаете множество полезных растительных микроэлементов, которые снимают избыточное воспаление, уменьшают повреждения и защищают клетки по мере их старения, — заявил Ожла.

    Чтобы сохранить кожу молодой, он рекомендовал отказаться от говядины и баранины из-за большого количества железа, которое содержится в этих продуктах.

    Низкобелковая диета уменьшает избыток гормона роста, который может ускорить процесс старения, поэтому ученый рекомендует питаться в основном растительной пищей, с высоким содержанием клетчатки, а жиры получать из орехов и семян.

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