Диетолог назвал сладости, которые полезно есть на завтрак

Для энергии диетолог советует употреблять сладкие продукты. Однако для того, чтобы завтрак был полезным, нужно научиться различать сахара естественные и сахара добавленные.

Естественные сахара содержатся во фруктах, ягодах и овощах. Как рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский, такой сахар менее вреден человеческому организму, нежели добавленный производителем.

«Если в конце приема пищи или в процессе приема пищи вы будете есть сахар естественный, а это в первую очередь фрукты, ягоды, то это можно, нужно и это безвредно для организма при условии адекватных доз. Но если это сахар добавленный, это вредно», — сказал он.

Диетолог советует не ограничиваться на завтрак фруктами, ягодами и овощами, а в рацион лучше добавить жиры и белки, чтобы дольше оставаться сытым.

Бобровский рассказал, как сделать сбалансированный завтрак. Для этого он советует представить тарелку, мысленно отдать 50% места овощам и фруктам, четверть — зерновым, оставшееся место заполнить белковыми продуктами, например мясом.