Стоматолог назвал продукты, из-за которых появляется кариес

Врач-стоматолог Алексей Антипенко объяснил, после употребления каких продуктов на зубах появляется кариес. По его словам, сахар является главной причиной плохого состояния эмали, сообщил канал «Звезда».

«Особенно частота его (сахара — прим. ред.) употребления, даже не объемы, вы можете в два-три приема за день съесть пять килограммов сахара, и вреда будет гораздо меньше, чем если вы по одному грамму двадцать раз в день употребите конфет, печенек, сладкого чая там, газировки и так далее», — уточнил специалист.

Также эмаль разрушает действие органических и неорганических кислот. Крайне вредна для зубов фосфорная кислота, которая содержится в газировке. Речь идет и о тех напитках, которые не содержат сахар. Кроме этого, лучше не есть слишком много кислых фруктов.

Ранее российский врач-диетолог Алина Будаковская опровергла опасность проглатывания жвачки. По ее словам, никакого вреда для организма не будет. Специалист заметила, что не надо использовать жевательную резинку для борьбы с неприятным запахом изо рта.