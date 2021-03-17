Диетолог рассказала, как побороть тягу к сладкому

Австралийский диетолог Лаура Форд рассказала, почему многих тянет к сладкому и как побороть это желание. Свои рекомендации она опубликовала в TikTok.

Человека может тянуть к сладкому из-за потребление маленького количества углеводов за один прием пищи. Диетолог советует следить за сбалансированностью своего питания. Хорошими источниками углеводов могут быть гарниры, например бурый рис или батат.

Недоедание может стать еще одной причиной тяги к продуктам, содержащим сахар.

«Если в течение дня вы едите мало, вам захочется сладкого, чтобы быстро восполнить энергию», — пояснила эксперт.

Диетолог отметила, что нужно есть полноценно, не пропускать приемы пищи.

Человек может мечтать о сладком из-за недостатка сна. От недосыпа, по мнению диетолога, страдают гормоны голоды — грелин и лептин. Она посоветовала спать не менее восьми часов в день.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко заявил, что сахар является главной причиной плохого состояния эмали. Также эмаль разрушает действие органических и неорганических кислот.