Диетолог раскрыл способ худеть без занятий спортом

Правильное питание позволит терять по килограмму в неделю даже без занятий спортом. Такой темп потери веса считается безопасным, заявила диетолог Зина Руденко.

«Специальные препараты могут ускорить этот процесс, однако они несут большую опасность для здоровья», — рассказала спортивный диетолог и нутрициолог Зина Руденко NationNews.

Она предупредила, что данные препараты ускоряют процесс жиросжигания, однако оказывают вредоносное воздействие на ЦНС и сердечно-сосудистую систему. Поэтому, по ее словам, из психически здоровой девушки за два месяца могут сделать неврастеничку.

Примерно три тысячи калорий нужны взрослому мужчине ежедневно, для женщин этот показатель составляет от двух до двух с половиной тысяч калорий. Почти семь тысяч калорий содержится в одном килограмме лишнего веса. Один килограмм веса человека состоит из 20% воды и 80% жира, отметила диетолог.

Снижение нормы на тысячу калорий позволит худеть на килограмм еженедельно, однако для женщин такая диета может оказаться чрезмерно жесткой, поскольку в таком случае они будут потреблять всего тысячу калорий в день. Такое голодание может привести к гормональному дисбалансу у прекрасного пола, напомнила врач.

Женщины могут худеть со скоростью минус один килограмм в неделю без вреда для здоровья, добавив физические упражнения к правильному питанию, заключила Руденко. Порядка 500 калорий в день можно исключить за счет правильного питания, остальной калораж можно сократить только за счет интенсивных физических активностей.

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