Диетолог назвал продукты, которые мешают заснуть

Все привыкли думать, что главный враг сна — кофе. Оказывается к проблемам со сном может привести не только бодрящий напиток, но и сырые овощи с имбирем. Следует не есть на ночь и другие продукты.

Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт рассказал, что кофе и кола стимулируют нервную систему и повышают кровяное давление вместе с обменом веществ. Именно поэтому после этих напитков так тяжело заснуть, пишет Focus. Но некоторые натуральные продукты тоже могут мешать укладываться спать.

На сон негативно может повлиять употребление лакрицы (солодки по-нашему). В этом растении много глицирризиновой кислоты, которая влияет на водно-солевой баланс и повышает давление. Такой эффект вызывает беспокойство и проблемы с засыпанием.

На втором месте по вредности оказались сырые овощи. Они активизируют работу пищеварительной системы, из-за человек не может погрузиться в глубокий сон. Считается, что темный шоколад не такой вредный, как молочный. Но в нем есть вещества, которые стимулируют работу организма. Употребление этой сладости тоже влияет на сон.

Чили и имбирь тоже оказались в списке диетолога, так как они ускоряют обмен веществ. На последнем месте черный чай. Этот напиток тоже содержит кофеин, мешающий уснуть.

Как рассказали пользователи Сети, есть способы заснуть всего за восемь секунд. Весь секрет в том, что перед сном нужно отключить свои мысли.