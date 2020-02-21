Названы уникальные свойства гречки

О полезных свойствах гречки известно уже давно. Блюда из этой крупы часто употребляют те, кто хочет без вреда для здоровья сбросить лишние килограммы. Гречка также очищает организм человека от шлаков и может помочь снизить риск онкологических заболеваний.

Как рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik, секрет гречневой крупы в том, что она позволяет очистить кишечник от продуктов обмена и распада, которые накапливаются в организме человека. По его словам, именно очищение организма — это одна из главных задач человека, особенно того, кто ежедневно ест большое количество фаст-фуда и другой низкокачественной еды.

Клетчатка, которой так богата гречка, больше всего влияет на процессы очищения организма от продуктов распада. А именно они могут вызвать онкологию, в первую очередь — рак толстого кишечника.

«Профилактика онкологии толстого кишечника — это, в первую очередь, употребление в пищу клетчатки. Она всасывает продукты распада и удаляет их из кишечника», — объяснил Бобровский.

Для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов плюсами в гречке являются то, что она вызывает сытость, и имеет среднюю калорийность.

«Контроль голода и аппетита — это большая заслуга гречки для худеющих», — считает диетолог.

Он также отметил, что соотношение полезных веществ, содержащихся в гречке, позволяет назвать этот продукт одним из секретов долголетия для тех людей, которые ее регулярно будут употреблять.

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