Дешевле всего собрать аптечку обойдется жителям Москвы

Дешевле всего пополнить аптечку можно в Москве — на базовые лекарства нужно будет потратить 7246 рублей. Дороже всего собрать аптечку будет в Санкт-Петербурге.

«Средняя стоимость аптечки составляет 7883 рубля, при этом самая высокая стоимость среди крупных городов России зафиксирована в Санкт-Петербурге, где она составляет 9134 рубля, самая дешевая — в Москве, со стоимостью 7246 рублей», — говорится в исследовании сервиса «Все аптеки», на которое ссылается РИА «Новости».

Недорого закупиться лекарствами можно в Омске (7294 рубля) и в Челябинске (7396 рублей).

В том же исследовании выяснилось, что средняя стоимость обезболивающих в России составляет 259 рублей. Дороже всего они обойдутся в Новосибирске — 324 рубля, а дешевле в Омске — 186 рублей.

Препараты от простуды в среднем стоят 196 рублей. В Челябинске самая высокая средняя стоимость (202 рубля), а в Москве — самая низкая (175 рублей).

Лекарство от расстройств желудочно-кишечного тракта стоит в России 27 рублей. Но в Казани его придется покупать за 32 рубля, а в Ростове-на-Дону — за 24. Лечение травм в среднем обойдется в 115 рублей. Самые дорогие лекарства этого типа в Нижнем Новгороде (134 рубля), самые дешевые — в Москве (105 рублей).

Антибактериальное мыло оценивают в среднем в 111 рублей. В Москве его можно купить дешевле — за 79 рублей, а в Екатеринбурге дороже — за 123 рубля.