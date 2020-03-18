Лекарства развезут по домам. Но россиянам нужно больше, чем безрецептурка

Пандемия коронавируса заставила многих россиян перейти на режим самоизоляции. Особенно это коснулось тех, кто недавно вернулся из заграничной поездки. Если купить продукты через интернет не представляет особого труда, то с лекарствами так не получится. В Москве их доставляют только несколько аптечных сетей и один интернет-магазин. В регионах дела могут обстоять намного хуже.

Покупка лекарств в карантине

Президент России Владимир Путин подписал указ о дистанционной продажи лекарств. Речь идет только о безрецептурных препаратах. Подробности он рассказал на совещании с членами правительства.

Президент пояснил, что вопрос о возможности приобрести лекарства без похода в аптеку особенно актуален для тех людей, которые находятся в карантине. Кроме того, он обратил внимание правительства на то, что в законе будет отдельно прописано повышение ответственности за продажу контрафактных лекарств.

«Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — подчеркнул президент.

Согласно тексту указа на сайте Кремля, розничной и дистанционной продажей безрецептурных лекарств смогут лицензированные аптеки, которые получили соответствующее разрешение от Росздравнадзора. Правила продажи установит российское правительство.

Фарма против итернета

Закон о продаже безрецептурных препаратов через интернет прошел первое чтение в Госдуме еще в 2017 году. Против него выступили аптечные сети, которые заявили, что доставлять товары обычные курьеры не могут. Препараты требуют особых условий хранения, а по некоторым наименованиям требуются знания провизоров, чтобы проинструктировать покупателя, как принимать лекарство.

Закон так и не приняли, но в 2019 году интернет-магазин Ozon получил лицензию на фармацевтическую деятельность и начал доставлять лекарства. Когда аптечные сети пожаловались в прокуратуру, то там не нашли никаких нарушений.

Дело в том, что Ozon доставлял лекарства только до своего аптечного ларька. Там его забирал курьер, с которым клиент заключил договор поручительства, и привозил его по нужному адресу. После вердикта прокуратуры доставку лекарств запустили сети «Ригла» и «Самсон Фарма».

Недостаточное решение

Сегодня в аптечных сетях без рецепта можно купить большой перечень различных препаратов. Противопростудные лекарства и сосудосуживающие капли в нос, обезболивающие и снижающие температуру. Противовирусные препараты и так далее. Но этого может быть недостаточно тем, кто находится в изоляции. Об этом заявил в беседе с «360» директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

«Люди, которые находятся в карантине или самоизоляции, они же нуждаются не только в безрецептурных препаратах. У них могут возникнуть какие-то серьезные проблемы со здоровьем, которые нужно решать и для решения которых можно было бы воспользоваться возможностью заказать лекарства в интернете», — пояснил он.

По его словам, разрешение дистанционно покупать только безрецептурные препараты — это полумера. Нужно разрешить доставку всех лекарственных средств, за исключением тех, которые требуют специальных условий хранения, учета. К примеру, препаратов, содержащих наркотические вещества.

Неоднозначное отношение у эксперта оказалось и к наказанию за фальсифицированные лекарства. Он пояснил, что бороться с этим нужно и ужесточать ответственность за это необходимо. Но проблемы с подделкой лекарств на российском фармацевтическом рынке нет.

«По официальной статистике на долю фальсифицированных препаратов приходилось порядка двух сотых процента от общего объема продукции, который вращается на рынке. Поэтому говорить о том, что это серьезная проблема невозможно», — заявил Николай Беспалов.

Он подчеркнул, что нарваться на поддельное лекарство такой шанс, как выиграть в лотерею. Гораздо легче найти просто некачественный препарат, где самого лекарственного средства может быть меньше обычного, или его просто заменили на дешевый аналог.

Для того, чтобы не купить некачественный препарат Николай Беспалов посоветовал обратить внимание на несколько факторов. Прежде всего не смотреть самое дешевое лекарство. Из всей ценовой линейки нужно выбрать среднее. Обязательно посмотреть на упаковке номер серии и дату производства. Посмотреть на сами таблетки. Они не должны распадаться на части.