Ментоловые леденцы не спасут воспаленное горло

Осень и зима — время острых респираторных заболеваний для многих россиян. Охриплость голоса и боли в горле, как правило, становятся причиной для самолечения, но не для обращения к специалистам. По советам рекламы, большинство заболевших начинает рассасывание леденцов с ментолом либо иными компонентами и ограничивается только этим средством.

Специалисты сообщили, что такие препараты не лечат воспаление в горле, а только оказывают слабое анестезирующее действие.

Если не начать правильное лечение своевременно, у человека могут начаться такие осложнения, как ангина или пневмония. Эксперты настоятельно рекомендуют обращаться к врачу при первых симптомах простуды, чтобы избежать таких последствий.