Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла

Мир сейчас как никогда раньше следит за гигиеной. Однако иногда чрезмерное использование санитарных средств может быть вредно. Теледоктор Александр Мясников объяснил, почему не нужно использовать антибактериальное мыло каждый день.

По его словам, врачи не очень хорошо относятся к этому средству.

«Потому что считается, что антибактериальное мыло увеличивает резистентность к антибиотикам. Что такое антибактериальное? Это содержащее те или иные антибиотики, убивающие бактерии», — заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Такое мыло, по утверждению доктора, нужно использовать только в особых случаях для лечения определенной группы больных. Остальные же должны пользоваться обычным средством для мытья рук.

Ранее телеведущий рассказал, как правильно считать зараженных коронавирусом. Он отметил, что вирус живет в организме лишь пару недель. Поэтому неправильно говорить о всех 353 427 зараженных, у которых подтвердилась инфекция. По его словам, нужно учитывать лишь тех, кто подхватил COVID-19 в последние две недели.