Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла
По его словам, врачи не очень хорошо относятся к этому средству.
«Потому что считается, что антибактериальное мыло увеличивает резистентность к антибиотикам. Что такое антибактериальное? Это содержащее те или иные антибиотики, убивающие бактерии», — заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Такое мыло, по утверждению доктора, нужно использовать только в особых случаях для лечения определенной группы больных. Остальные же должны пользоваться обычным средством для мытья рук.
Ранее телеведущий рассказал, как правильно считать зараженных коронавирусом. Он отметил, что вирус живет в организме лишь пару недель. Поэтому неправильно говорить о всех 353 427 зараженных, у которых подтвердилась инфекция. По его словам, нужно учитывать лишь тех, кто подхватил COVID-19 в последние две недели.