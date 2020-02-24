Депутат рассказал об опасности блинов на Масленицу

Депутат Борис Менделевич посоветовал россиянам ограничить потребление жиров на Масленицу. По его словам, чтобы не возникло проблем с желудком, лучше жарить блины без масла, да и вообще не злоупотреблять ими.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Менделевич в разговоре с РИА «Новости» отметил, что переедание блинов на Масленицу вредно для человеческого организма, как и любые другие излишества.

Чтобы снизить риск попадания в организм большого количества жиров, депутат посоветовал жарить блины без масла на сковороде с антипригарным покрытием. Кроме того, ответственно нужно отнестись и к начинке — выбрать ту, которая была бы полезной для организма.

«Также надо стараться не переедать, чтобы избежать осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. В любом случае необходимо прислушиваться к своему здоровью, а при наличии проблем — посоветоваться с лечащим врачом», — сказал Менделевич.

Тем, кто не планирует жарить блины, депутат посоветовал покупать их только в проверенных местах и есть их, соблюдая правила гигиены.

Масленица в 2020 году пройдет с 24 февраля по 1 марта.