Названы регионы, где будут самые дорогие и дешевые блины на Масленицу

Бюджетно отпраздновать Масленицу в 2020 году можно будет на Алтае — там себестоимость килограмма блинов всего 45 рублей. В копеечку влетит масленичный стол на Чукотке. Чтобы испечь килограмм любимого праздничного угощения жителям региона придется выложить 123 рубля.

«В среднем по России себестоимость 20 блинов (один килограмм) составила 62 рубля, или три рубля за один блинчик. Для москвичей блины обойдутся в 78 рублей, а для петербуржцев — в 66 рублей. Самые дорогие блины в этом году на Чукотке — 123 рубля, а самые дешевые в Алтайском крае — 45 рублей», — приводит РИА «Новости» результаты подсчета аналитиков IT-компании «Эвотор».

Дорого печь блины на Сахалине — 95 рублей за 20 штук, в Ямало-Ненецком автономном округе — 91 рубль, на Камчатке — 87 рублей, в Якутии — 86 рублей и в Хабаровском крае — 73 рубля.

От 64-х до 55 рублей варьируется себестоимость килограмма блинов в Иркутской, Самарской, Калининградской, Воронежской, Нижегородской и Свердловской областях, в Красноярском и Краснодарском краях и Татарстане.

Аналитики при подсчете ориентировались на классический рецепт блинов: 0,5 литра молока, два стакана муки, два яйца, четыре столовые ложки сахара и две столовые ложки растительного масла. «Эвотор» изучил чеки с 600 тысяч онлайн-касс. О том, как правильно отметить Масленицу, читайте в материале «360».