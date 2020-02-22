Названы регионы, где будут самые дорогие и дешевые блины на Масленицу
«В среднем по России себестоимость 20 блинов (один килограмм) составила 62 рубля, или три рубля за один блинчик. Для москвичей блины обойдутся в 78 рублей, а для петербуржцев — в 66 рублей. Самые дорогие блины в этом году на Чукотке — 123 рубля, а самые дешевые в Алтайском крае — 45 рублей», — приводит РИА «Новости» результаты подсчета аналитиков IT-компании «Эвотор».
Дорого печь блины на Сахалине — 95 рублей за 20 штук, в Ямало-Ненецком автономном округе — 91 рубль, на Камчатке — 87 рублей, в Якутии — 86 рублей и в Хабаровском крае — 73 рубля.
От 64-х до 55 рублей варьируется себестоимость килограмма блинов в Иркутской, Самарской, Калининградской, Воронежской, Нижегородской и Свердловской областях, в Красноярском и Краснодарском краях и Татарстане.
Аналитики при подсчете ориентировались на классический рецепт блинов: 0,5 литра молока, два стакана муки, два яйца, четыре столовые ложки сахара и две столовые ложки растительного масла. «Эвотор» изучил чеки с 600 тысяч онлайн-касс. О том, как правильно отметить Масленицу, читайте в материале «360».