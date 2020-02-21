Россиянам рассказали, кому вредно есть блины

Впереди завершение зимы и один из самых «вкусных» праздников — Масленица. Многие в этот день будут печь всевозможные блинчики, но такое лакомство можно далеко не всем. Врачи предупреждают, что при непереносимости глютена или проблемах с желудком лучше избегать ажурного символа праздника.

Как рассказала врач-эндокринолог и кандидат медицинских наук Елена Мамонтова, блины относятся к довольно калорийным блюдам. Их употребление может повышать нагрузку на внутренние органы, которые участвуют в процессе пищеварения, пишет «АиФ».

В рецепт блинов входит мука, поэтому людям с непереносимостью глютена лучше встречать Масленицу без них. Если отведать это блюдо все же хочется, то специалист советует использовать рисовую или кукурузную муку. Так как блины тяжелое лакомство для организма, избегать его нужно тем, у кого цирроз печени или проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Обходить блины стороной врач советует людям с избыточным весом или страдающим от сахарного диабета. Употребление этого блюда вызывает выделение большого количества инсулина, вызывающего чувство голода. Маленьким детям тоже не стоит давать блины, так как их пищеварительная система не сможет справится с очень жирной пищей.

При этом врач отметила, что блины дают организму энергию и содержат много полезных веществ. Например, в них есть кальций, фосфор, калий и магний.

Пока медики рассказывают о том, кому блины есть нельзя, в материале «360» можно узнать рецепт самого необычного блина и историю Масленицы.