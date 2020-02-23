Кулинар поделился рецептом «марсианских» блинов в преддверии Масленицы

В его блинах, по сути, нет ничего необычного — пекут их на основе классического рецепта. Стоян решил просто нестандартно подойти к внешнему вида блюда. Он предложил добавить в тесто куркуму, чтобы блины стали красного цвета, как планета Марс.

Для приготовления «марсианских» блинов понадобится 200 граммов муки, 0,5 чайной ложки соли, 0,25 чайной ложки соды, столовая ложка сахара, две столовые ложки подсолнечного масла и по чайной ложке крахмала и куркумы. Воды для приготовления теста понадобится около 400 миллилитров.

Начинять красные блинчики Стоян предлагает медом и пастой из семян какао бобов. «Не вижу смысла праздновать Масленицу, если не съесть блины за один вечер. В этом же весь интерес. Масленица — лишь повод и причина. Удовольствие не только во вкусе блинов, а и в радости от присутствия близких и друзей», — приводит Nation News слова кулинара.

Ранее аналитики IT-компании «Эвотор» подсчитали себестоимость блинов в регионах России. Дороже всего 20 блинчиков будут стоить на Чукотке — 123 рубля. Самые дешевые ингридиенты для этого праздничного блюда продают на Алтае — там себестоимость килограмма блинов всего 45 рублей.