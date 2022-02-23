Число выздоровевших россиян за сутки превысило количество выявленных случаев ковида

За сутки в России госпитализировали 16 349 зараженных коронавирусом — это на 5,46% меньше, чем было 22 февраля. При этом число выздоровевших выросло на 9,1% — до 179 203 человек. Такова информация федерального оперштаба на 12:15 23 февраля.

Всего в России за сутки зафиксировали 137 642 новых случая COVID-19 (за предыдущие — 135 172). Подтверждено 785 летальных исходов — на девять меньше, чем днем ранее.

Лидером по количеству выявленных за сутки больных остается Санкт-Петербург (9794). На втором месте — Москва (5664). Тройку замыкает Красноярский край (5473).

По последним данным оперативного штаба, полную вакцинацию от коронавируса прошли 82 609 487 россиян. К 18 февраля уровень коллективного иммунитета достиг 59,7%.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о снижении детской заболеваемости ковидом. В больницах остаются более восьми тысяч детей, за неделю этот показатель уменьшился на 15%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал рассматривать послабление антиковидных ограничений в работе бизнеса, организаций для детей и молодежи с учетом текущей эпидситуации в регионах.