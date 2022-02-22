Мишустин высказался о возможности смягчения антиковидных мер в РФ

Послабление антиковидных ограничений в работе бизнеса, организаций для детей и молодежи «можно и нужно рассматривать» в зависимости от текущей эпидситуации в регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. ТАСС процитировал комментарий Мишустина к заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой о возможности смягчения ряда ограничений с учетом особенностей «омикрона».

«Главное здесь — защита здоровья наших людей», — сказал премьер-министр.

По поводу замечания Поповой о том, что некоторые ограничения вводились с ориентацией на предыдущие, более тяжелые, чем «омикрон», штаммы ковида, Мишустин заметил, что коронавирус еще не побежден.

«Вирус меняется. <…> Эксперты предупреждают, что могут появиться и новые мутации, и необходимо продолжать изучение коронавируса», — подчеркнул премьер-министр.

Михаил Мишустин подчеркнул, что хотя эпидситуация в разных регионах различается, в целом «по-прежнему много заболевших», в частности амбулаторных пациентов. Он призвал очень детально прорабатывать все решения, касающиеся борьбы с коронавирусом. Премьер-министр также поручил Минздраву помогать регионам всем необходимым для оказания медпомощи.

По его словам, последствия болезни «могут быть самыми серьезными». Лучший способ уберечься от них — вакцинироваться и затем вовремя проходить ревакцинацию.

Премьер-министр также отметил, что по мере улучшения ситуации с заболеваемостью ковидом в регионах должны возобновлять оказание плановой медпомощи.

За минувшие сутки в России выявили 135 172 случая заражения коронавирусом. Вместе с тем в больницы попали 17 294 человека, а это на 8459 больше, чем за предыдущие сутки.