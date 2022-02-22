Дети стали реже болеть ковидом в России

В России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19 среди детей. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«По заболеваемости детей мы также отмечаем некоторое снижение, но по-прежнему количество маленьких пациентов достаточно велико», — приводит его слова РИА «Новости».

Мурашко отметил, что сейчас в больницах остается более восьми тысяч детей, за минувшую неделю это число уменьшилось на 15%.

Также глава Минздрава добавил, что в 14 регионах сохраняется прирост числа заболевших COVID-19 — в основном это Сибирский федеральный округ.

В середине февраля Мурашко заявил, что дети составляют около 17% от общего числа заболевших ковидом. По его словам, почти 98% детей с коронавирусом в России лечатся амбулаторно.

Ранее вирусолог Петр Чумаков предположил, что в Москве большинство детей в возрасте от шести до 11 лет, вероятно, перенесли ковид бессимптомно. Он отметил, что детские коллективы наиболее подтверждены распространению вируса, так как дети активны, много общаются, поэтому вирус среди них распространяется быстрее. При этом болеют они практически бессимптомно.