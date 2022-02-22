Число госпитализаций с ковидом выросло в России

За минувшие сутки в России выявили 135 172 новых случая COVID-19, что на 17 тысяч меньше, чем было зафиксировано 21 февраля. Это следует из данных оперативного штаба на 22 февраля.

При этом увеличилось количество госпитализаций. Показатель вырос по сравнению с предшествующими сутками на 8459 случаев.

Самый большой прирост новых случаев заражения коронавирусом — в Санкт-Петербурге (6575). На втором месте Красноярский край (5650 зараженных), на третьем — Новосибирская область (5128). В столице коронавирус обнаружили у 4250 человек. В Московской области зарегистрировали 2060 заболевших.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 16 048 934 ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За сутки от ковида умерли 796 человек, накануне сообщалось о 735 скончавшихся. Выздоровели за сутки 135 172 человека, по сравнению с прошлыми сутками показатель увеличился на 36 799 случаев.

По последним данным оперативного штаба, полную вакцинацию от коронавируса прошли 82 609 487 россиян. К 18 февраля уровень коллективного иммунитета достиг 59,7%.

Ранее член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков заявил, что некоторые россияне, ранее перенесшие инфекцию, вызванную другим коронавирусом, могли получить хороший иммунитет. По его словам, сейчас этот иммунитет и защищает их в нынешнюю пандемию.