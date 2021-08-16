Число выздоровевших от ковида в России приблизилось к 6 миллионам

За сутки от ковида в России выздоровел 15 601 заразившийся. Общее число победивших болезнь достигло 5 899 917. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

Со вчерашнего дня медики выявили 20 765 новых случаев COVID-19. С марта прошлого года в стране зафиксировали 6 621 601 случай заражения SARS-CoV-2 в 85 регионах. От ковида за 24 часа умерли 806 человек. С начала пандемии заболевание унесло 171 305 жизней.

В списке регионов с наибольшим числом ежесуточно выявляемых случаев ковида по-прежнему Москва — 1489 заболевших, Санкт-Петербург — 1383, Московская область — 1362. В Подмосковье с начала пандемии сделали 10 396 014 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидемическая ситуация ухудшилась в России в начале лета. После этого региональные власти ввели новые ковидные ограничения, которые ускорили темп прививочной кампании. На прошлой неделе министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что эффективность «Спутника V» против «дельта»-штамма коронавируса составляет около 83%. Ранее в Москве у мужчины выявили рекордный титр антител после прививки от коронавируса препаратом «Спутник V».