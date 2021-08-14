Рекордный уровень антител после прививки от коронавируса обнаружили у жителя Москвы

В Москве у мужчины выявили рекордный титр антител после прививки «Спутник V». Сергей Тарасенко рассказал Lenta.ru, что прошел вакцинацию еще в феврале.

Москвич дважды пересдал анализы, чтобы убедиться в результате. Уровень антител в его крови оказался рекордно высоким.

Тарасенко добавил, что совершенно точно не болел COVID-19: у него на работе постоянно проходят проверки состояния здоровья сотрудников.

«Обе прививки я перенес относительно легко. В первый день вообще ничего не чувствовал, на второй поднималась температура чуть больше 38 и держалась дня два-три. Ну и слабость, конечно, на этом фоне, тело ломит. Но больше никаких симптомов не было — ни насморка, ни боли в горле», — сказал житель столицы.

Медики считают, что такое количество антител может говорить об очень сильном иммунитете организма. Сам мужчина подтвердил, что почти никогда не болел. Даже простужался крайне редко. Ревакцинироваться, по словам врачей, ему нужно будет все равно: не факт, что антитела будут держаться дольше, чем у других людей.

Российскую вакцину «Спутник V» готовятся признать во Всемирной организации здравоохранения. Помощник главы ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что отечественный препарат могут одобрить уже во второй половине сентября.