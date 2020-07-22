По данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных за время пандемии в среду составило 15 000 424 человек. Организация ведет подсчет на основе информации от международных коллег, а также от данных местных и федеральных властей.

Из общего числа зараженных коронавирусом погибло 617 832 человек. Случаев заражения больше всего было в США — это 3 915 780. На втором месте Бразилия с 2 159 654 случаями заражения. Следующая страна по числу заразившихся — Индия с 1 193 078 случаями.

В России за поседение сутки выявлено 5 842 заболевших. Всего в стране коронавирус нашли у 783 328 человек. При этом уже третий день подряд врачи фиксируют число зараженных ниже шести тысяч. В Минобороны уже заявили, что российская вакцина от коронавируса готова. По мнению генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, для начала нужно привить 40-50 миллионов человек.