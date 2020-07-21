Второй день подряд в России выявлено менее 6 тысяч случаев коронавируса

Еще 5842 случая COVID-19 подтвердили в России за минувшие сутки. Инфекцию выявили у жителей 81 региона. У некоторых она протекала бессимптомно.

С начала эпидемии в стране зафиксировали 783 328 случаев подтвержденного диагноза COVID-19. Вылечились за последние 24 часа 8782 россиянина. Всего поправившихся — 562 384. Врачи не смогли помочь 12 580 пациентам. За сутки умерли 153 жителя России.

На 21 июля, по данным Роспотребнадзора, специалисты провели свыше 25,4 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. За последний день сделано 197 тысяч анализов. Медики оставили под наблюдением 270 199 человек. У них COVID-19 пока не подтвердили.

В Московской области провели 1 309 355 тестов. Пробы в том числе брали у тех, кто вернулся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран.

Исследования на новую коронавирусную инфекцию проходят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. При желании обследоваться можно в частных клиниках.

В Минобороны заявили, что первая вакцина от COVID-19 готова. В РФПИ предложили в ближайшее время вакцинировать 40-50 миллионов жителей страны.