Минобороны: вакцина от COVID-19 готова

Россия получила вакцину от коронавируса. В Минобороны заявили о готовности нового препарата, который поможет в борьбе с COVID-19. Накануне стало известно о завершении его испытаний.

Специалисты российского оборонного ведомства и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже дали окончательную оценку результатов испытаний. Об этом заявил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты».

«Первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — подчеркнул он.

Клинические испытания вакцины проводило Минобороны РФ вместе с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. За участвовавшими в них добровольцами наблюдали специалисты главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко.

Препарат испытали успешно. После вакцинации у добровольцев выработался иммунитет, побочных явлений или осложнений прививка не вызвала. На момент выписки все люди чувствовали себя хорошо.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что зарегистрировать вакцину должны уже в августе.