Минобороны: вакцина от COVID-19 готова
Специалисты российского оборонного ведомства и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже дали окончательную оценку результатов испытаний. Об этом заявил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты».
«Первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — подчеркнул он.
Клинические испытания вакцины проводило Минобороны РФ вместе с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. За участвовавшими в них добровольцами наблюдали специалисты главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко.
Препарат испытали успешно. После вакцинации у добровольцев выработался иммунитет, побочных явлений или осложнений прививка не вызвала. На момент выписки все люди чувствовали себя хорошо.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что зарегистрировать вакцину должны уже в августе.