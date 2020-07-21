Около 50 млн россиян предложили вакцинировать от коронавируса
«Всего, по нашей оценке, в Российской Федерации необходимо в ближайшее время вакцинировать 40-50 миллионов человек», — привел слова Дмитриева сайт стопкоронавирус.рф.
Глава РФПИ отметил, что вакцину разрабатывают специалисты Института имени Гамалеи, которые уже успешно завершили первую стадию клинических испытаний. Уже 3 августа должна пройти вторая стадия и начаться завершающий этап. Во время третьей фазы к российским ученым присоединятся коллеги из Турции, ОАЭ и стран Африки, где вакцинируют 100 человек.
Дмитриев рассказал, что планируется выпустить до 200 миллионов доз к концу года, 30 миллионов подготовят в России, остальную часть — партнеры по всему миру.
Ранее первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов сообщил, что первая российская вакцина от коронавируса уже готова. Препарат испытали на добровольцах, а сотрудники Института имени Гамалеи уже дали окончательную оценку результатов испытаний.