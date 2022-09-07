Число новых случаев ковида в России резко выросло за сутки | 360°

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Число новых случаев ковида в России резко выросло за сутки

Почти 48 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

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За сутки в России выявили 47 958 новых случаев заражения COVID-19 — на 9458 больше, чем днем раньше. Свежую статистику предоставил федеральный оперштаб.

Количество госпитализаций немного уменьшилось — с 4203 до 4086. Выздоровели еще 52 611 больных ковидом, умерли — 94.

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Среди городов, где в течение суток выявили новые случаи заражения коронавирусом, со значительным отрывом лидирует Москва (8,4 тысячи). На втором месте — Санкт-Петербург (3172), тройку замыкает Краснодарский край (2040).

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия уходит из московского региона. За прошлую неделю заболеваемость ковидом в Москве уменьшилась на 16%, в Московской области — на 19%.

Российским школам посоветовали не вводить ковидных ограничений. Сотрудникам и детям по-прежнему измеряют температуру на входе в образовательные учреждения.

Коронавирус в России и в мире

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