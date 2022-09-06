Число новых случаев ковида в России снизилось почти на 8% за сутки | 360°

Здоровье 06 сентября 2022, 13:11 Поделиться Telegram

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Viber Число новых случаев ковида в России снизилось почти на 8% за сутки Более 38 тысяч новых случаев COVID-19 зафиксировали в России за сутки РИА «Новости»

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Количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки снизилось на 7,7%. Федеральный оперштаб сообщил о 38 500 новых случаев, тогда как днем ранее зафиксировали 41 690.

Значительно увеличилось число новых случаев выздоровления: 46 304 (за сутки до этого — 30 703). Госпитализировали 4203 пациента с ковидом, скончались 95.

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Лидером по количеству новых выявленных больных остается Москва (3919 случаев за сутки). На втором месте — Санкт-Петербург (3014), на третьем в этот раз оказалась Самарская область (1591).

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Последние данные по вакцинации представлены на 12 августа. Согласно им, полную вакцинацию прошли более 89 миллионов россиян. Коллективный иммунитет составляет 7,4%.

В Московской области с начала пандемии сделали 18 241 967 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным Роспотребнадзора, пик заболеваемости ковидом в России уже пройден и вводить дополнительные ограничительные меры нет смысла. Глава ведомства Анна Попова назвала уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достаточно высоким и сообщила, что не располагает данными о дефиците вакцин от коронавируса.

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