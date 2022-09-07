Попова заявила об уходе пандемии из московского региона | 360°

Здоровье 07 сентября 2022, 07:57 Поделиться Telegram

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Viber Попова заявила об уходе пандемии из московского региона Глава Роспотребнадзора Попова: пандемия коронавируса уходит из Москвы и Подмосковья РИА «Новости»

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Пандемия уходит из Москвы и Подмосковья, следующего подъема заболеваемости может не быть. Об этом РИА «Новости» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что сложившаяся сейчас ситуация с заболеваемостью полностью оправдала прогноз.

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Она отметила что на прошлой неделе заболеваемость ковидом в Москве снизилась на 16%, в Подмосковье — на 19%, а в Санкт-Петербурге — на 26%.

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Как и ожидалось, пять недель продолжался подъем, затем — «платформа», далее — спад.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал школам не вводить новые ковидные ограничения в начавшемся учебном году. В учебных заведениях продолжат работать «утренние фильтры» с обязательным измерением температуры у персонала и учащихся. Этого будет достаточно, чтобы предупредить распространение COVID-19.

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