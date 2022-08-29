Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости ковидных ограничений в школах

Роспотребнадзор рекомендовал российским школам не вводить COVID-ограничения в новом учебном году. В пресс-службе ведомства пояснили, что в подобных мерах нет необходимости.

В школах по-прежнему будут работать так называемые утренние фильтры с обязательным измерением температуры.

Это позволит своевременно выявить случаи COVID-19 среди учащихся, преподавателей и технического персонала.

«Сохраняется требование по организации работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчаток и другие меры», — добавили в Роспотребнадзоре.

Из данных федерального оперштаба по борьбе с пандемией СОVID-19 следует, что за последние сутки в России выявили 39 658 новых случаев заражения коронавирусом. За 24 часа в больницы с коронавирусом попали 1988 человек, что на 15% меньше, чем днем раньше.

Показатель заболеваемости за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 200,8 и вырос по сравнению с предыдущей на 21,2%.