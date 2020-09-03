Египет, ОАЭ и Мальдивы открыли для россиян. Но перед полетом нужно сдать тест на COVID-19

Для россиян расширили список стран, куда теперь снова летают самолеты. Отправиться можно в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Обязательной обсервации в этих странах нет, но нужно заранее пройти тест на коронавирус. Кроме того, специалисты советуют подумать о медицинской страховке.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал «360», что авиакомпании спланируют рейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы уже в ближайшее время. После этого туристические компании смогут сформировать предложения для путешественников.

«По этим странам действуют требования о наличии ПЦР-теста и, конечно, мы рекомендуем, чтобы обязательно была медицинская страховка. Все страховки, даже стандартные, покрывают лечение от коронавируса», — отметил Горин.

Он добавил, что для поездки в ОАЭ тест можно пройти в частном медицинском центре. Для этого создан специальный перечень таких организаций. Результаты исследований можно будет предоставить миграционном службам и службам здравоохранения этой страны. При этом никакой обсервации в ОАЭ, Египте и Мальдивах для пребывающих туристов нет.

«Это очень популярные направления. В преддверии зимнего сезона, после окончания курортного сезона на Средиземноморье, естественно Эмираты, Мальдивы и Египет будут пользоваться спросом», — подчеркнул вице-президент АТОР.

По его словам, квоту в два рейса в неделю нельзя назвать большой, но ситуация может поменяться. В качестве примера Горин привел Швейцарию, куда раньше выполнялся всего один рейс в неделю, а сейчас уже четыре.

«Наверное, такое же поэтапное увеличение квот произойдет и по другим странам. <…> В Египет [выполняется] три рейса в Каир. У нас нет регулярного чартерного сообщения с другими городами Египта, так как еще не закончены проверки, которые идут по аэропортам», — пояснил специалист.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Самолеты в Каир будут летать три раза в неделю, в Дубай и на Мальдивы — по два раза.