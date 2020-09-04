Число заразившихся коронавирусом в России вновь превысило 5 тысяч

В России коронавирус за сутки победили 5812 человек. С начала эпидемии поправились уже 832 747 жителей страны, подхватили инфекцию 1 015 105 человек.

За последние 24 часа COVID-19 подтвердили у 5110 человек из 84 регионов. Показатель не превышал пятитысячной отметки с 15 августа. За миллион количество выявленных случаев коронавируса в РФ перевалило 1 сентября.

Специалисты отмечают, что у многих заболевание протекает без каких-либо клинических симптомов. Таких пациентов среди новых больных 24,2%.

Из-за COVID-19 умерли уже 17 649 человек. За сутки зафиксирован 121 случай с летальным исходом болезни.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

В Москве у врачей стало на 692 инфицированных больше, в Санкт-Петербурге — на 193, в Московской области — на 164. Нижегородская и Ростовская области остаются в топ-5 регионов по подтвержденным за сутки случаям COVID-19. Прирост в них составил 145 и 142 заболевших соответственно.

В Роспотребнадзоре рассказали, что на 4 сентября в стране провели свыше 37,8 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки сделано 334 тысячи тестов. Врачи оставили под наблюдением 211 128 россиян, у которых COVID-19 пока не подтвержден.

Первую в мире вакцину от коронавируса создали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Министерством обороны РФ. Его директор Александр Гинцбург признался, что во время разработки препарата ученые чувствовали себя «охотниками за микробами», а не спасителями человечества.