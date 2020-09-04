Россиянам объяснили колебания прироста случаев коронавируса в стране

Никого не должны пугать цифры. Если в какой-то момент мы прирастаем, в какой-то момент снижаемся — это значит, что мы работаем над выявлением, что мы работаем над профилактикой и будем это продолжать Татьяна Голикова вице-премьер РФ.

По ее словам, благодаря приобретенному в прошедшие месяцы опыту, можно точно сказать, что в России способны работать в «коронавирусной ситуации», не останавливая плановую помощь. Голикова подчеркнула, что федеральное правительство и президент делают все возможное для того, чтобы гражданам не пришлось снова останавливаться — «уходить на самоизоляцию, снова предпринимать те усилия, которые мы предпринимали по закрытию предприятий».

В Москве 5 сентября пройдет добровольная вакцинация российским препаратом от коронавируса. Перед прививкой участники пострегистрационных исследований сделают скрининг и сдадут анализы. По словам руководителя Института имени Гамалеи Александра Гинцбурга, большая часть россиян сможет получить прививку «Спутник V» в течение 9-12 месяцев.