Назван второй орган-мишень для коронавируса после легких

У трети пациентов с коронавирусной инфекцией, кроме легких, страдают почки. Это второй по поражаемости орган новым возбудителем. Повреждение почек зафиксировали у 90% всех тяжелых пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Об этом на заседании общественного совета федерального партийного проекта «Здоровое будущее» рассказал заведующий кафедрой трансплантологии, нефрологии и искусственных органов МОНИКИ Андрей Ватазин.

«Почки стали вторым органом-мишенью после легких. Ухудшают ситуацию сердечно-сосудистые заболевания, хроническая болезнь почек, диабет и гипертония», — заявил он.

Задача врача — за семь дней выявить причину и устранить ее. Если этого не сделать, то все это приводит к острой болезни почек, которая перерастет в хроническую стадию. По словам эксперта, вирус способен проникать в почки.

«Там происходит тромбоз микрососудов. Тельца вируса есть и в эпителии канальцев, и в эпителии нефронов. Белок вируса виден прямо в почках. То есть мы имеем прямое повреждение эпителия почек вирусом. К чему это приводит, мы пока не знаем», — заявил он.

При попадании в организм человека коронавирус начинает атаковать так называемые клетки-мишени. Он вырабатывает специальный белок и проникает внутрь, где начинает размножаться и переходить от клетки к клетке. Из пораженного органа по кровотоку он может распространиться по всему организму и поражать органы.

Ранее медики выяснили, что у 20−30% пациентов с COVID-19 развивается почечная недостаточность. Во время пандемии коронавируса люди с хроническими заболеваниями почек находятся в группе риска.