«Решение против женщин». В Госдуме раскритиковали идею ограничить продажу лекарств для абортов
Парламентарий уточнила, что в целом сама выступает против абортов. Однако вторгаться таким образом в российскую семью Вторыгина считает неправильным.
«Не надо влезать в постели к россиянкам. <…> Я категорически против. <…> Давайте не решать за родителей, сколько им сегодня иметь детей — одного или десять», — сказала депутат.
Она добавила, что каждый по-своему подходит к рождению детей. Случается, что все зависит от жизненной ситуации, финансовых возможностей или медицинских показаний.
Для каждой женщины, если она принимает такое решение, это боль. Значит, другого выхода у нее не былоЕлена Вторыгиназампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей.
Депутат заметила, что печальная практика у России уже была и запрещать клиникам делать аборты в сегодняшних реалиях нельзя. Как и продажу противозачаточных средств.
«Это неправильное решение, решение против женщин. <…> Это будет криминал стопроцентный. Такое в России уже было. Не надо второй раз на эти грабли наступать», — предупредила Вторыгина.
Она предложила оставить на постоянной основе меры, которые семьи с детьми получили в рамках пандемии коронавируса. Такой подход будет более действенным.
«Тогда люди нам поверят и будут рожать без всяких приказов и указов. Запретом еще никто ничего не выигрывал», — заключила парламентарий.
Идея ограничить продажу препаратов для абортов принадлежит детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Изменить стоит, по ее мнению, и систему финансирования клиник, которые проводят прерывание беременности.