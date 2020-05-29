    29 мая 2020, 12:21

    «Решение против женщин». В Госдуме раскритиковали идею ограничить продажу лекарств для абортов

    Александра Ломейко, Екатерина Андронова

    В России предложили ограничить продажу препаратов для абортов. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина объяснила «360», почему не поддерживает такую идею.
    «Решение против женщин». В Госдуме раскритиковали идею ограничить продажу лекарств для абортов

    Парламентарий уточнила, что в целом сама выступает против абортов. Однако вторгаться таким образом в российскую семью Вторыгина считает неправильным.

    «Не надо влезать в постели к россиянкам. <…> Я категорически против. <…> Давайте не решать за родителей, сколько им сегодня иметь детей — одного или десять», — сказала депутат.

    Она добавила, что каждый по-своему подходит к рождению детей. Случается, что все зависит от жизненной ситуации, финансовых возможностей или медицинских показаний.

    Для каждой женщины, если она принимает такое решение, это боль. Значит, другого выхода у нее не было

    Елена Вторыгиназампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей.

    Депутат заметила, что печальная практика у России уже была и запрещать клиникам делать аборты в сегодняшних реалиях нельзя. Как и продажу противозачаточных средств.

    «Это неправильное решение, решение против женщин. <…> Это будет криминал стопроцентный. Такое в России уже было. Не надо второй раз на эти грабли наступать», — предупредила Вторыгина.

    Она предложила оставить на постоянной основе меры, которые семьи с детьми получили в рамках пандемии коронавируса. Такой подход будет более действенным.

    «Тогда люди нам поверят и будут рожать без всяких приказов и указов. Запретом еще никто ничего не выигрывал», — заключила парламентарий.

    Идея ограничить продажу препаратов для абортов принадлежит детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Изменить стоит, по ее мнению, и систему финансирования клиник, которые проводят прерывание беременности.