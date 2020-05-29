«Решение против женщин». В Госдуме раскритиковали идею ограничить продажу лекарств для абортов

В России предложили ограничить продажу препаратов для абортов. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина объяснила «360», почему не поддерживает такую идею.

Парламентарий уточнила, что в целом сама выступает против абортов. Однако вторгаться таким образом в российскую семью Вторыгина считает неправильным.

«Не надо влезать в постели к россиянкам. <…> Я категорически против. <…> Давайте не решать за родителей, сколько им сегодня иметь детей — одного или десять», — сказала депутат.

Она добавила, что каждый по-своему подходит к рождению детей. Случается, что все зависит от жизненной ситуации, финансовых возможностей или медицинских показаний.

Для каждой женщины, если она принимает такое решение, это боль. Значит, другого выхода у нее не было Елена Вторыгина зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей.

Депутат заметила, что печальная практика у России уже была и запрещать клиникам делать аборты в сегодняшних реалиях нельзя. Как и продажу противозачаточных средств.

«Это неправильное решение, решение против женщин. <…> Это будет криминал стопроцентный. Такое в России уже было. Не надо второй раз на эти грабли наступать», — предупредила Вторыгина.

Она предложила оставить на постоянной основе меры, которые семьи с детьми получили в рамках пандемии коронавируса. Такой подход будет более действенным.

«Тогда люди нам поверят и будут рожать без всяких приказов и указов. Запретом еще никто ничего не выигрывал», — заключила парламентарий.

Идея ограничить продажу препаратов для абортов принадлежит детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Изменить стоит, по ее мнению, и систему финансирования клиник, которые проводят прерывание беременности.