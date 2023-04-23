Здоровье 23 апреля 2023, 12:39 Более шести тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки Оперштаб сообщил о госпитализации 487 пациентов с ковидом за сутки в России Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области анализ

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В России за прошедшие сутки зафиксировали 6389 новых случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. Госпитализация потребовалась 487 пациентам, что почти вдвое меньше, чем накануне.

По данным штаба, после прохождения лечения от коронавирусной инфекции были выписаны 5509 человек. Этот показатель оказался на 25,7% меньше в сравнении с 22 апреля. За сутки скончались 32 пациента с COVID-19.

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Лидерами по числу выявленных случаев стали Москва (715 человек), Санкт-Петербург (541) и Самарская область (340). Больше всего госпитализаций зарегистрировали в столице (104), Петербурге (27) и в Воронежской области (22).

Ранее Роспотребнадзор предупредил о всплеске распространения штамма подварианта COVID-19 «арктур» к концу мая. По данным ведомства, российская система здравоохранения к этому готова. В Кремле заявили, что вводить усиленные меры безопасности из-за «арктура» пока не будут.

Ранее в России выявили несколько случаев заражения «арктуром». Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что этот подвариант обладает высокой заразностью и способен обходить сформировавшийся к коронавирусу иммунитет.