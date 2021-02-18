Более 40 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» ввели в гражданский оборот

Более 40 тысяч доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступило в гражданский оборот. Препарат разработали в новосибирском центре «Вектор».

В центре планируют в феврале выпустить более 400 тысяч доз. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова исполняющей обязанности заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяны Непомнящих.

«В настоящее время в гражданский оборот введены немногим более 40 тысяч доз, они поставлены в большое количество регионов России», — сказала она.

«Вектор» на своих площадках будет производить около 100-150 тысяч доз вакцины, остальной объем — на площадках индустриальных партнеров. По словам Непомнящих, организация планирует к концу марта увеличить объем производства до одного миллиона доз в месяц, а к концу полугодия — до четырех миллионов.

Ранее бывший главный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко сообщил, что в России существуют все типы вакцин от коронавируса: генно-инженерная «Спутник V», синтетическая векторовская и третья — классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина.