Большинство россиян выразили доверие отечественным вакцинам от коронавируса

По данным опроса, с начала масштабной вакцинации прививку сделали более 12% респондентов. 40% уже созрели, чтобы сходить в прививочный пункт, 2% надеются на защитные свойства своего организма. Среди участников опроса 27% человек переболели ковидом.

Три четверти россиян доверяют отечественным вакцинам от коронавируса. Принявшие участие в опросе разделились поровну в своих предпочтениях.

«38% респондентов отдают предпочтение „Спутнику V“, почти столько же — 37% — отметили, что ждут старта вакцинации другими отечественными аналогами — „ЭпиВакКороной“ и разработкой Центра Чумакова», — говорится в исследовании.

Опрос провели в интернете с 25 января по 3 февраля. В исследовании приняли участие около пяти тысяч пользователей со всей России. На вопросы о вакцинации ответили 60% мужчин и 40% женщин.

Наш препарат «Спутник V», который создали в Центре имени Гамалеи, одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Алжире, Палестине, Туркмении, Венгрии, Сербии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике и Никарагуа.

В России уже началась масштабная вакцинация во всех регионах.