Онищенко объяснил, зачем в России разработали нескольков вакцин

Бывший главный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, зачем в России разработали три вакцины. Он пояснил, чем они отличаются.

Сам депутат признался в интервью Sobesednik.ru сообщил, что давно привился.

«Создав три вакцины, мы показали всему миру, что наша научная школа, заточенная на вакцинный суверенитет, наша иммунология сохраняет свои лидерские позиции на планете», — объяснил Онищенко.

Количество вакцин, разработанных в России, обусловлено их разнообразием.

«У нас вакцины всех типов, которые существуют: генно-инженерная „Спутник V“, синтетическая „векторовская“ и третья — классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина, с чего все начиналось», — отметил Онищенко.

Первой вакциной от коронавируса стал «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи. Второй регистрацию получила «ЭпиВакКорона», разработанная специалистами центра «Вектор». Ее эффективность оценили в 100%. В Минздрав РФ направили пакет документов, необходимых для регистрации третьей российской вакцины от коронавируса. Препарат с вероятным названием «Ковивак» разработали в Центре имени Чумакова. В июле завершатся доклинические испытания четвертой вакцины от коронавируса. Препарат разработали в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).