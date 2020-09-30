«Вектор» получил патенты на вакцину от коронавируса

«Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты «Вектора» завершили клинические испытания вакцины от коронавируса. Центр уже отправил в Минздрав России документы для регистрации препарата «ЭпиВакКорона». Процедуру планируют завершить к 15 октября. После этого начнутся пострегистрационные испытания вакцины, к которым подключатся добровольцы.

В «Векторе» заявили, что препарат доказал свою эффективность и безопасность. «ЭпиВакКорона» защитит от 2019-nCoV на полгода. Препарат не будет формировать пожизненный иммунитет.

Сейчас проходят пострегистрационные испытания вакцины «Спутник V», которую создали в центре имени Гамалеи. В тестировании за все время примут участие 40 тысяч добровольцеы.