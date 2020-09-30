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    30 сентября 2020, 16:10

    «Вектор» получил патенты на вакцину от коронавируса

    Андрей Иванов

    Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил от Федерального института промышленной собственности патенты на вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспатента.
    «Вектор» получил патенты на вакцину от коронавируса

    «Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты «Вектора» завершили клинические испытания вакцины от коронавируса. Центр уже отправил в Минздрав России документы для регистрации препарата «ЭпиВакКорона». Процедуру планируют завершить к 15 октября. После этого начнутся пострегистрационные испытания вакцины, к которым подключатся добровольцы.

    В «Векторе» заявили, что препарат доказал свою эффективность и безопасность. «ЭпиВакКорона» защитит от 2019-nCoV на полгода. Препарат не будет формировать пожизненный иммунитет.

    Сейчас проходят пострегистрационные испытания вакцины «Спутник V», которую создали в центре имени Гамалеи. В тестировании за все время примут участие 40 тысяч добровольцеы.

    Новости SMI.FM