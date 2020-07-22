Более 24% жителей московского региона приобрели антитела к коронавирусу

«По Москве, Московской области данные показывают, что цифра перевалила уже за 23-24%», — сказал Мурашко журналистам. Однако министр добавил, что в регионах, где пик заболеваемости еще не прошел, количество жителей с антителами значительно меньше.

Ранее стали известны примерные сроки массового производства вакцины от коронавируса. Их назвал руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков. По его словам, уйдет год на завершение всех регистрационных процедур, только потом начнется производство.

Первая российская вакцина уже готова. Специалисты Минобороны и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже провели оценку окончательных результатов исследования вакцины. До этого Мурашко заявил, что регистрация препарата может начаться уже в августе.