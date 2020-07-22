Назван срок начала массового производства вакцины от COVID-19

Россия начнет массово выпускать вакцину от коронавируса не раньше чем через полгода. Об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.

«Чтобы организовать производство вакцины по всем стандартам, необходим минимум год. Если потребуется экстренность, то на некоторые требования закроют глаза, но даже в этом случае, в самых быстрых реалиях потребуется не меньше шести месяцев», — пояснил Волчков РИА «Новости».

Он добавил, что организовать и начать промышленное производство препарата — самая сложная часть. Для этого может понадобиться создать новую инфраструктуру. Но, по словам ученого, пока об этом никто не сообщал.

«Пока за вакциной не видим четко выраженной фармацевтической компании, во всяком случае официально об этом не говорят», — заключил специалист.

Ранее первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов сообщил, что первая российская вакцина от коронавируса уже готова. Медики успешно завершили клинические испытания препарата на добровольцах, которых уже выписали. После вакцинации у пациентов выработался необходимый иммунитет.