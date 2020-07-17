Вакцину от коронавируса в России зарегистрируют в августе

Регистрация созданной в России вакцины от СОVID-19 должна пройти в первой половине августа. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая — начало второй декады ориентировочно», — сказал Мурашко. Его процитировало РИА «Новости».

Кроме того, он отметил, что тестирование вакцины идет хорошо. Об этом написал сайт kp.ru. Министр добавил, что центр «Вектор» начнет клинические испытания примерно через две-три недели после окончания экспертизы. Она проходит в данный момент.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что лидерами по созданию вакцины от коронавирусной инфекции в России стали центр Роспотребнадзора «Вектор, Институт Гамалеи, Институт вакцин и сывороток ФМБА. Все вакцины должны быть готовы к использованию в этом году.

За последние сутки в России выявили еще 6406 новых случаев коронавируса. За весь период эпидемии в стране заразились 759 203 человек. Из них 539 373 выздоровело. Жертвами вируса стали более 12 тысяч россиян.