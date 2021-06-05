Белоусов опроверг вероятность 3-й волны коронавируса в России

Третьей волны коронавируса в России не ожидается. Такое заявление сделал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов на Петербургском международном экономического форуме (ПМЭФ).

«Если честно, то нет. То, что сейчас происходит по графику, вы видите. Это можно назвать волной, но это не волна, это локальная история», — сказал он.

По мнению Белоуса, дальнейшее развитии ситуации будет зависеть от скорости вакцинации.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России нет третьей волны коронавируса, а заболеваемость в стране в целом снижается.

За последние сутки в России выявили 9145 новых случаев коронавируса в 83 регионах и 399 летальных исходов. За последние 24 часа выздоровели 8565 человек. Общее число заразившихся в стране — 5 117 274.

В России начали производить новый препарат от ковида на основе плазмы крови переболевших ковидом. Антиковидный иммуноглобулин — высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус. Его производство в стране планируется наращивать.