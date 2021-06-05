facebook_pixel
    05 июня 2021, 17:46

    Белоусов опроверг вероятность 3-й волны коронавируса в России

    Алена Макаренко

    Третьей волны коронавируса в России не ожидается. Такое заявление сделал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов на Петербургском международном экономического форуме (ПМЭФ).

    Белоусов опроверг вероятность 3-й волны коронавируса в России

    «Если честно, то нет. То, что сейчас происходит по графику, вы видите. Это можно назвать волной, но это не волна, это локальная история», — сказал он.

    По мнению Белоуса, дальнейшее развитии ситуации будет зависеть от скорости вакцинации.

    Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России нет третьей волны коронавируса, а заболеваемость в стране в целом снижается.

    За последние сутки в России выявили 9145 новых случаев коронавируса в 83 регионах и 399 летальных исходов. За последние 24 часа выздоровели 8565 человек. Общее число заразившихся в стране — 5 117 274.

    В России начали производить новый препарат от ковида на основе плазмы крови переболевших ковидом. Антиковидный иммуноглобулин — высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус. Его производство в стране планируется наращивать.