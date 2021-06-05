Число выявленных больных ковидом в России снова превысило 9 тысяч за сутки

За последние сутки в России выявили 9145 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Причем у 1340 (14,7%) не было клинических проявлений болезни.

Наивысший среднесуточный прирост традиционно выявлен в Москве — 2897. Следом числится Санкт-Петербург с 857 новыми случаями. С небольшим отставанием идет Московская область (775). На четвертой строчке антирейтинга — Нижегородская область (163), на пятой — Ростовская область (159).

Меньшего всего новых пациентов зафиксировали в Еврейской автономной области — двух.

Общее число заразившихся в стране — 5 117 274. Темп прироста составил 0,18%.

За весь период пандемии скончались 123 436 человек, из них 399 летальных исходов случились за минувшие сутки. За последние 24 часа выздоровели 8565 человек, за все время — 4 729 077.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что прививка от коронавируса может спасти жизнь страдающим хроническими заболеваниями. Он предупредил, что осенью эпидемическая ситуация обострится.

Привиться от коронавируса можно будет на летних фестивалях Московской области. Вакцинация пройдет на празднике «Купеческий вкус» в Серпухове 5 июня и на международном Пушкинском фестивале — 5-го и 6-го.