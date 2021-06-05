Новый препарат от ковида на основе плазмы начали производить в России

В России начали производить иммуноглобулин, основанный на плазме крови переболевших ковидом. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщило РИА «Новости».

«Это антиковидный иммуноглобулин. Это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус. И он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», — заявил Мурашко в общении с журналистами на полях ПМЭФ.

Производство этого препарата в России планируется наращивать, отметил он.

Мурашко рассказал, что появились новые данные о том, как плазма крови сочетается с противовирусными препаратами. Он пояснил, что монотерапия с применением тех или иных препаратов не всегда дает нужного эффекта, поэтому врачи используют комбинации.

Минздрав России 7 апреля разрешил проведение клинических исследований препарата «Ковид-глобулин», созданного на основе плазмы крови людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Это первый подобный препарат, зарегистрированный в мире.

Россиянам ранее посоветовали не сдавать кровь сразу после прививки от коронавируса.