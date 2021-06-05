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    05 июня 2021, 10:43

    Новый препарат от ковида на основе плазмы начали производить в России

    Александр Блинов

    В России начали производить иммуноглобулин, основанный на плазме крови переболевших ковидом. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщило РИА «Новости».

    Новый препарат от ковида на основе плазмы начали производить в России

    «Это антиковидный иммуноглобулин. Это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус. И он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», — заявил Мурашко в общении с журналистами на полях ПМЭФ.

    Производство этого препарата в России планируется наращивать, отметил он.

    Мурашко рассказал, что появились новые данные о том, как плазма крови сочетается с противовирусными препаратами. Он пояснил, что монотерапия с применением тех или иных препаратов не всегда дает нужного эффекта, поэтому врачи используют комбинации.

    Минздрав России 7 апреля разрешил проведение клинических исследований препарата «Ковид-глобулин», созданного на основе плазмы крови людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Это первый подобный препарат, зарегистрированный в мире.

    Россиянам ранее посоветовали не сдавать кровь сразу после прививки от коронавируса.